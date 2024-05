Pregled - šport, 28. 5. (torek)

Ljubljana, 28. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 28. maja.

OSTRAVA - Matic Ian Guček iz celjskega Kladivarja je na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Ostravi na Češkem v teku na 400 m ovire s časom 48,37 izboljšal svoj slovenski rekord in zasedel drugo mesto. Pred njim je bil le Italijan Alessandro Sibilio, zmagovalec lanskih evropskih iger na Poljskem je tekel 48,25 in s tem najboljši evropski izid sezone. Dvajsetletni Guček je sedaj tretji Evropejec na lestvici leta in deseti po izidih sezone na svetu

VRHNIKA - Nogometaši Dobovca so izenačili finalno serijo državnega prvenstva v futsalu na 2:2. Na Vrhniki so premagali Siliko s 3:1 in tako odločitev o prvaku preložili na odločilno peto tekmo, ki bo v petek v Rogaški Slatini.

OSIJEK - Slovenskim strelkam na evropskem prvenstvu v Osijeku ni uspelo priboriti olimpijske kvote za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Najbližje ji je bila Urška Kuharič, ki je v trojnem položaju z malokalibrsko puško na 50 metrov zasedla 28. mesto.

LJUBLJANA - Tadej Pogačar, slovenski kolesarski šampion, je po zmagi na dirki po Italiji samo še povečal svojo prednost na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Aprila je imel pred Jonasom Vingegaardom 188 točk prednosti, zdaj pa je ta narasla na 3693. Zmagovalec lanskega Gira Primož Roglič je s četrtega je padel na 13. mesto. Matej Mohorič je z 21.

LJUBLJANA - Mednarodna kajakaška zveza (ICF) je po evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ljubljani izdala novo svetovno jakostno lestvico. Med kanuisti na njej še vedno kraljujeta Luka Božič in Benjamin Savšek, ki sta na prvem in drugem mestu. V ženskem kajakaškem krosu je Eva Terčelj druga.

DOMŽALE - Nogometni klub Domžale se bo v naslednjo sezono Prve lige Telemach podal z novim glavnim trenerjem, 33-letnim Erikom Merdanović, ki je doslej ob Kamniški Bistrici vodil mladinski pogon.

LJUBLJANA - Selektor slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman bo menjal klubsko sredino. Iz Trima Trebnje se seli na klop Slovana, je za RTV Slovenija potrdil večtedenska ugibanja o novih izzivih. Velenje.

LJUBLJANA - Bivši predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec se vrača na čelo Judo zveze Slovenije (JZS). Na današnji volilni skupščini je bil kot predsednik potrjen s 75 od skupno 88 glasov.