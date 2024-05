Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 28. 5. (torek)

LJUBLJANA - Predstavniki civilne družbe in strokovnjaki so na posvetu Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni, ki sodeluje v referendumski kampanji, opozorili na tveganja pri uporabi konoplje. Ta ima po njihovem mnenju negativne posledice na različnih področjih. Legalizacija konoplje pa bi po njihovi oceni stanje še poslabšala. Zato nasprotujejo možnosti, da bi v Sloveniji dopustili gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo.