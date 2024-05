Pregled - evropske volitve 2024, 28. 5. (torek)

LJUBLJANA - EU se je po letih usklajevanja uspela dogovoriti o migracijskem paktu, ki bi lahko ob uspešni implementaciji vodil v odpravo nadzora na notranjih schengenskih mejah. Liste, ki se bodo potegovale za vstop v Evropski parlament, imajo zelo različna stališča tako o paktu, kot tudi o smiselnosti nadzora, ki ga Slovenija izvaja na meji s Hrvaško. Stališča kandidatnih list STA objavlja na posebni spletni strani: sta.si/qd3zLM.

LJUBLJANA - Predstavnice kandidatnih list za evropske volitve so na pogovoru o enakosti spolov v organizaciji Kluba parlamentark in Zagovorniške skupino za pravične evropske volitve za ženske med ključnimi temami poudarile enako zastopanost obeh spolov v vseh strukturah EU, dosegljivost higienskih pripomočkov, brezplačno kontracepcijo, menstrualni dan in širitev pravic, kot denimo splav in plačan porodniški dopust, ki jih že poznamo v Sloveniji.

LJUBLJANA - Glas ljudstva je organiziral javno soočenje kandidatov in kandidatk za evropski parlament, ki so se ga udeležili predstavniki Gibanja Svobode, Levice, SD, Vesne, liste DeSUS in Dobre države, Zelenih Slovenije in stranke Nič od tega. Beseda je največ časa tekla o zelenem prehodu, vojni v Gazi in solidarni Evropski uniji. Predstavniki vseh strank so se na soočenju med drugim strinjali, da ne bi podprli dosedanje predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za nov mandat na tej funkciji.

LJUBLJANA - SDS je s kampanjo aktivna tudi na digitalnih platformah. V teh dneh se tako po e-poštnih predalih te dni širijo videi SDS, v katerih predsednik stranke Janez Janša prejemnike nagovarja z njihovimi imeni. Prejeli so jih tudi tisti, ki niso člani stranke, saj Janša v nagovoru prejemnika prosi, naj video pošlje vsaj petim znancem. Razburile pa so objave kandidatov SDS za evropska poslanca Franca Breznika in Aleša Hojsa. Na družbenih omrežjih sta namreč delila čestitko zmagovalcu Gira Tadeju Pogačarju, ki sta jo dopolnila z logotipom in predvolilnim sloganom SDS ter grafično promocijo lastne kandidature.

LJUBLJANE - Gibanje Svoboda nadaljuje s poudarjanjem svojih programskih prioritet na družbenih omrežjih. Nosilka liste Irena Joveva se je v današnji objavi zavzela za ohranitev spoštljive in napredne Evrope brez sovraštva in nestrpnosti. Kandidat stranke Matej Grah je izpostavil, da brez mladih, ki bi prevzeli kmetijske dejavnosti, ni moč govoriti o trajnostnem razvoju kmetijstva, kandidatka Janja Sluga pa, da EU omogoča, da tudi manjše države dobijo priložnost, da odločajo o velikih temah prihodnosti. Kandidat Vojko Volk je poudaril, da je EU eden največjih in najbolj humanih projektov v človeški zgodovini, kandidatka Tamara Vonta pa je izpostavila, da je svoboda medijev srce demokracije.

LJUBLJANA - Levica nadaljuje kampanjo pod sloganom Varnost. V tokratnem videu, objavljenem na družbenih omrežjih, sta kandidatki stranke Tarra Stermšek Kristan in Katja Sluga, plakate stranke z napisom Varnost sta blaginja in mir dopolnili še z napisoma Varnost je streha nad glavo in Varnost je redna zaposlitev. Kandidatka Svetlana Slapšak pa je v zapisu med pomeni varnosti, naštela demilitarizacijo, socialno, zdravstveno in izobraževalno varnost, zaščito svobode, izbire in enakih možnosti. "Varnost je torej povsod, ker povsod občutimo njen odsotnost. Od predvolilnega spina, je dolga pot do realizacije, ki pomeni resne družbene spremembe. Začetek je v tem, da razkrivamo, kaj ni varnost," je poudarila.

VRHNIKA/RADOVLJICA/ŠKOFJA LOKA/VELENJE - Kandidati stranke nadaljujejo kampanjo tudi na terenu. Nosilka liste SDS za evropske volitve Romana Tomc je danes obiskala Vrhniko, kandidat SDS Milan Zver pa Radovljico in Škofjo Loko. Udeležil se je tudi spletnega srečanja z dijaki Šole za storitvene dejavnosti Velenje. Kandidat Branko Grims pa se je mudil na Koroškem.

MURSKA SOBOTA/GORNJI PETROVCI/HODOŠ/MORAVSKE TOPLICE/LENDAVA/VELIKA POLANA/ČRENŠOVCI - Potujoča kavarna NSi s kandidati za evropske poslance Matejem Toninom, Ljudmilo Novak, Janezom Ciglerjem Kraljem, Davidom Klobaso in poslancem NSi Jožefom Horvatom potuje po severovzhodu Slovenije. Dopoldne so volivce nagovarjali v Murski Soboti, Gornjih Petrovcih, Hodošu in Moravskih Toplicah, popoldne pa v Lendavi, Veliki Polani in Črenšovcih.

TRBOVLJE - Kandidati in kandidatke SD za evropske volitve so se popoldne srečali z volivci v Trboveljskem trgovskem centru Pilon. Slogan srečanja je Močna Evropa, močno Trbovlje.

NOVO MESTO/LJUBLJANA - Zeleni Slovenije so se z volivci danes srečali v Novem mestu. "Ljudje verjamejo v EU, vendar pričakujejo od nje bistveno več, kot so morda pričakovali v prejšnjih petih letih, predvsem na področju sociale in varnosti," je v izjavi za medije dejal nosilec liste Zelenih Slovenije Klemen Grošelj. Kandidat Aleksander Merlo pa je v Ljubljani podpisal peticijo za varen in dostopen splav v Evropski uniji.