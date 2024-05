Na strokovnem posvetu o negativnih posledicah uporabe konoplje

Ljubljana, 28. maja - Predstavniki civilne družbe in strokovnjaki so na posvetu Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni, ki sodeluje v referendumski kampanji, opozarjali na tveganja pri uporabi konoplje. Ta ima po njihovem mnenju negativne posledice na različnih področjih, od duševnega zdravja do prometne varnosti. Legalizacija pa bi stanje še poslabšala.