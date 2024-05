Pregled - svet, 27. 5. (ponedeljek)

GAZA - Oblasti v Gazi so poročale o več deset smrtnih žrtvah izraelskega napada na begunsko taborišče v bližini Rafe na jugu Gaze. Glede na zadnje podatke tamkajšnje civilne zaščite je umrlo najmanj 45 ljudi, večinoma žensk in otrok. Izrael je potrdil izvedbo napada, katerega tarča naj bi bilo poslopje palestinskega gibanja Hamas, incident pa so označili za tragično nesrečo. K preiskavi, ki jo je Izrael po lastnih navedbah že začel, so med drugim pozvali tudi Združeni narodi.

PARIZ/ANKARA/BERLIN - Predsednika Francije in Turčije, Emmanuel Macron in Recep Tayyip Erdogan, sta ostro obsodila izraelski napad na begunsko taborišče blizu Rafe na jugu Gaze. Že pred tem so napad obsodili zunanji ministri Norveške, Španije in Irske, pa tudi predstavniki palestinskih oblasti na zasedenem Zahodnem bregu, Egipta, Katarja, Jordanije, Savdske Arabije in Kuvajta. Iz Berlina so medtem sporočili, da bodo počakali na rezultate izraelske preiskave.

BRUSELJ - Zunanji ministri EU so po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije Josepa Borrella na zasedanju v Bruslju podprli poziv Izraelu, naj spoštuje odločitve Meddržavnega sodišča (ICJ) v Haagu, ki ga je med drugim pozvalo k ustavitvi vojaške operacije v mestu Rafa. Ministri so podprli tudi oživitev misije EU za podporo delovanju mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom, ki je sicer že skoraj 17 let v stanju pripravljenosti.

GAZA/KAIRO - Na mejnem prehodu Rafa je prišlo do izmenjave ognja, je sporočila izraelska vojska, ki podrobnosti o incidentu ni podala. Izmenjavo ognja so pozneje potrdile tudi egiptovske oborožene sile in dodale, da je bil v obstreljevanju ubit egiptovski vojak. Razmere na meji postajajo vse bolj napete, ozadje incidenta za zdaj ostaja nejasno. Nekateri izraelski uradniki so za incident okrivili egiptovske sile.

ŽENEVA/BRUSELJ - V uvodnem nagovoru ob začetku 77. zasedanja Svetovne zdravstvene skupščine (WHA), najvišjega organa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus izrazil prepričanje, da bodo do konca zasedanja v soboto vendarle našli soglasje za nova dogovora glede preprečevanja pandemij in sprememb mednarodnega zdravstvenega pravilnika. Po dolgotrajnih pogajanjih države članice WHO do zasedanja namreč niso dosegle preboja.

MADRID/LIZBONA - Španija in Ukrajina sta ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega podpisali dvostranski varnostni sporazum, ki vključuje zavezo o milijardi evrov vredni vojaški pomoči Kijevu za leto 2024, je sporočil španski premier Pedro Sanchez. Madrid naj bi Kijevu dostavil predvsem nove tanke leopard in sisteme patriot. Zelenski, ki bo po Španiji v torek obiskal še Portugalsko, pa je zaveznike pozval, naj prisilijo Rusijo v mir z vsemi sredstvi.

BRUSELJ - EU je vzpostavila nov instrument za sankcioniranje kršitev človekovih pravic in zatiranja demokratične opozicije v Rusiji. Na podlagi tega okvira so bile uvedene sankcije proti ruskim sodnikom, ki so med drugim sodelovali v postopku proti opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, ki je umrl v ruskem zaporu. Ob tem so uvedli sankcije tudi proti spletnemu portalu Voice of Europe in dvema ukrajinskima proruskima podjetnikoma zaradi širjenja ruske propagande.

VARŠAVA/MOSKVA - Poljska bo omejila gibanje ruskih diplomatov, je sporočil poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski, ki je potezo označil za odziv na vpletenost Moskve v hibridno vojno v EU. Poljska, ki je ena najpomembnejših vojaških podpornic Ukrajine v boju proti ruski agresiji, je od invazije v napetih odnosih z Rusijo. V Kremlju so obljubili povračilne ukrepe in poljske oblasti obtožile, da se utapljajo v rusofobiji.

SOFIJA - Zahodne zaveznice bi morale ponovno razmisliti o omejitvah, ki so jih postavile Ukrajini glede uporabe njihovega orožja za napade na Rusijo, je na zasedanju parlamentarne skupščine zveze Nato dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Po njegovi oceni namreč te omejitve ukrajinskim silam vežejo roke. PS Nato je ob tem kljub nasprotovanju Beograda sprejela priporočilo za nadgradnjo statusa Kosova iz opazovalke v pridruženo članico te organizacije.

VILNIUS - V drugem krogu predsedniških volitev v Litvi je bil v nedeljo za nov mandat izvoljen trenutni predsednik Gitanas Nauseda. Z več kot 70 odstotki glasov je premagal premierko Ingrido Šimonyte. V ospredju kampanje je bila ruska vojna proti Ukrajini in njen vpliv na nacionalno varnost. Tako Nauseda kot Šimonyte podpirata nadaljnjo podporo Ukrajini in povečanje porabe za obrambo.

TAŠKENT - Rusija in Uzbekistan sta se dogovorila, da bosta trgovinsko menjavo povečala na 30 milijard dolarjev oziroma dobrih 27 milijard evrov, sta v Taškentu sporočila predsednika držav, Vladimir Putin in Šavkat Mirzijojev. Državi naj bi še okrepili že tako obsežno trgovino s plinom, nafto in naftnimi derivati. Rusija in Uzbekistan imata skupna stališča tudi glede Ukrajine, pa je med Putinovim obiskom povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

SEUL/PJONGJANG - Voditelji Južne Koreje, Kitajske in Japonske so na prvem tristranskem vrhu po letu 2019 razpravljali o stabilnosti v regiji in se zavezali k okrepitvi tristranskega sodelovanja, vključno z rednimi srečanji. V skupni izjavi so tudi potrdili, da je denuklearizacija Severne Koreje v skupnem interesu vseh treh držav. Pjongjang pa je razpravo o denuklearizaciji označil za hudo politično provokacijo.

BRUSELJ/PARIZ/RIM - Vodja francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen je italijanski premierki Giorgii Meloni iz Bratov Italije predlagala združitev političnih skupin Identiteta in demokracija (ID) ter evropskih konservativcev in reformistov (ECR) v Evropskem parlamentu v desno skupino, ki bi bila lahko po volitvah druga največja v parlamentu. Meloni je po lastih besedah odprta za sodelovanje z vsemi strankami na desnici.

PARIZ - Spodnji dom francoskega parlamenta, narodna skupščina, je začel obravnavo predloga zakona o koncu življenja, ki prvič predvideva pomoč pri umiranju za nekatere bolnike. Predlog zakona je v Franciji vzbudil veliko pomislekov in delitev. Glasovanjem v prvem branju je predvideno za 11. junij, po pričakovanjih bo parlamentarno pot klenil poleti prihodnje leto.

HOUSTON/WASHINGTON - Osrednji del in jug ZDA so minuli konec tedna prizadeli tornadi in neurja, ki so zahtevali najmanj 19 življenj, povzročili pa so tudi obsežno gmotno škodo. Reševalci in policija pod ruševinami iščejo morebitne žrtve, doslej pa so oskrbeli več deset poškodovanih. Iz Bele hiše so sporočili, da je bil predsednik države Joe Biden obveščen o izrednih vremenskih razmerah ter dodali, da so v stiku z lokalnimi oblasti in so pripravljeni zagotoviti ustrezno pomoč.

PORT MORESBY - Po zemeljskem plazu, ki je v petek uničil vas na Papui Novi Gvineji, reševalci tekmujejo s časom, da bi našli preživele. Papua Nova Gvineja je obvestila Združene narode, da je obsežen zemeljski plaz, ki je zasul oddaljeno vas, pod seboj pokopal več kot 2000 ljudi. Združeni narodi so za torek napovedali videokonferenco o nujni pomoči Papui Novi Gvineji, pomoč so ponudili tudi na Kitajskem.