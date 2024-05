Pregled - šport, 27. 5. (ponedeljek)

PARIZ - Drugi dan odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu sta svoji nalogi dobro opravila danes najvišje postavljena igralca na Rolandu Garrosu. V drugi krog sta se prebila branilka naslova, Poljakinja Iga Swiatek, in drugi nosilec, Italijan Jannik Sinner. Španec Rafael Nadal pa je izgubil proti Nemcu Alexandru Zverevu. V treh nizih je napredoval tudi deveti nosilec, Grk Stefanos Cicipas. V ženski konkurenci je petopostavljena Čehinja Marketa Vondroušova ugnala Španko Rebeko Masarovo gladko s 6:1 in 6:3, osmopostavljena Tunizijka Ons Jabeur Američanko Sachio Vickery s 6:3 in 6:2, tretja nosilka, Američanka Coco Gauff, pa je s 6:1 in 6:1 odpravila rusko kvalifikantko Julijo Avdejevo. V drugem krogu se bo zmagovalka OP ZDA merila s Slovenko Tamaro Zidanšek. Izpadla pa je šesta nosilka, Grkinja Maria Sakkari, ki jo je s 3:6, 6:4 in 6:3 ugnala Francozinja Varvara Gracheva.

LONDON - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek še naprej vodi na svetovni ženski jakostni teniški lestvici WTA. Pred najbližjo zasledovalko Arino Sabalenko iz Belorusije ima 3557 točk naskoka. Kaja Juvan je na 129. mestu najboljša Slovenka. Tamara Zidanšek je 131.

LONDON - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je tudi 427. teden vodilni na svetovni jakostni lestvici ATP. Đoković s tem iz tedna v teden izboljšuje lasten rekord. Na drugem in tretjem mestu sledita Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz. Najvišje uvrščeni Slovenec je Bor Artnak na 460. mestu.

LJUBLJANA - Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Tomaž Jontes je ob koncu seje izvršnega odbora OKS pojasnil, da so sprožili postopke zaradi slogana "kdor ne skače, ni Sloven'c", ki ga je registriralo podjetje Hofer. OKS je že pred časom poslal protest Hoferju zaradi zlorabe ljudskega slogana v njegove komercialne namene ter zahteval, da naj konča ta dejanja. Je tudi v zadnji fazi za pripravo vložitve zahtevka za ugotovitev ničnosti sklepa na uradu za intelektualno lastnino. Dali bodo tudi prijavo na častno razsodišče oglaševalske zbornice, je ukrepe OKS napovedal Jontes.

LJUBLJANA - Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so na seji v Ljubljani kot osrednjo točko sprejeli gradiva za redno letno skupščino slovenskega olimpijskega gibanja, ki bo 12. junija v prestolnici. Skupaj je bilo v 2023 okrog 8,5 milijona prihodkov in odhodkov. Naslednja seja IO OKS bo 8. julija, ko bo določena tudi slovenska olimpijska reprezentanca. Tokrat so potrdili tudi poročili o delu in poslovanju OKS v lanskem letu. Za 14 odstotkov so presegli predviden finančni načrt. Največji primanjkljaj je bil na projektih Evropske unije, a to zato, ker sta se dva velika sklopa prestavila na letošnje leto.

VESZPREM - Na prvi tekmi finala madžarskega prvenstva med Veszpremom in Szegedom se je hudo poškodoval slovenski rokometni reprezentant Dean Bombač. Kot so sporočili na RZS, si je rokometaš zlomil čeljust in ima pretres možganov, kar je slaba novica za selektorja Uroša Zormana, ki sestavlja reprezentančni mozaik za olimpijske igre v Parizu.

LJUBLJANA - Slovenski odbojkarji so se po zelo dobro odigranem uvodnem turnirju elitne lige narodov in zaporednih zmagah nad Nizozemsko, Francijo, Kanado in Poljsko povzpeli na visoko peto mesto na svetovni lestvici, kar je najvišje doslej.

DALLAS - Luka Dončić in Kyrie Irving sta skupaj dosegla 66 točk, Dallas pa je v domači dvorani American Airlines Centra zmagal s 116:107 nad Minnesota Timberwolves na tretji tekmi finala zahodne konference končnice severnoameriške košarkarske lige. Dončić in druščina so povedli s 3:0, do velikega finala lige NBA jih tako loči zgolj še ena zmaga.

MADRID - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in Evropska nogometna zveza (Uefa) sta "zlorabili svoj monopolni položaj" in "preprečili svobodno konkurenco" z nasprotovanjem oblikovanju evropske nogometne superlige, se glasi sodba španskega sodišča za gospodarsko pravo v Madridu, ki so jo razglasili danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Uefa je v odzivu izpostavila predvsem zadovoljstvo s tem, da je sodišče potrdilo veljavnost sistema avtorizacije za nova tekmovanja in da današnja sodba v ničemer ne vpliva na zdajšnja Uefina pravila, sprejeta junija 2022. Pri krovni evropski zvezi so zaključili, da bodo sodbo temeljito preučili, preden se bodo odločili, ali je nov korak v tem pravnem boju sploh potreben.