Pregled - evropske volitve 2024, 27. 5. (ponedeljek)

LJUBLJANA - V luči zaostrenih varnostnih razmer se krepijo pozivi k močnejši obrambni aktivnosti EU. Tudi liste iz Slovenije, ki se bodo potegovale vstop v Evropski parlament, se večinoma s tem strinjajo, precej enotne so tudi glede nujnosti zmanjšanja odvisnosti EU od ZDA. Razdeljene pa so pri vprašanju, ali naj EU dobi evropskega komisarja za obrambo. Stališča kandidatnih list STA objavlja na posebni spletni strani: sta.si/qr6Ve1.

MARIBOR/AJDOVŠČINA/NOVA GORICA/KRŠKO/... - Kandidat Franc Breznik in predsednik SDS Janez Janša sta obiskala občino Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Janša se je udeležil tudi pogovornega omizja v Mariboru s kandidatom Francem Kanglerjem z naslovom Štajerska si zasluži več! Kandidat SDS za evropskega poslanca Milan Zver je obiskal Ajdovščino, v Novi Gorici pa se mu je pridružila kandidatka Alenka Forte. Mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine s predstavitvijo kandidatke SDS za evropsko poslanko Zalo Tomašič pa se je danes mudila v Krškem, zvečer pa je Tomašič v Sevnici organizirala pogovorni večer z Borisom Tomašičem.

KOPER/IZOLA/PIRAN - Kandidata SD za evropska poslanca Mojca Kleva Kekuš in Matjaž Nemec sta obiskala Obalo, kjer sta v izjavi za medije pozvala k podpisu vseevropske pobude evropskih socialistov in demokratov ter evropskih Zelenih za obdavčitev premoženja velikih vrednosti za financiranje ekološkega in socialnega prehoda. Nemec je na družbenih omrežjih opozoril še na podaljševanje kontrol na notranjih mejah nekaterih držav EU, zaradi česar mora biti prioriteta naslednje Evropske komisije implementacija reforme schengna, da se omeji samovolja posamičnih držav, ki načenjajo vrednote EU, meni.

DRAVOGRAD/ČRNA NA KOROŠKEM/PREVALJE/ŽALEC - Kandidat Svobode za evropskega poslanca Matej Grah je obiskal Koroško, in sicer Dravograd, Črno na Koroškem, Prevalje in Ravne, kjer se je srečal s člani lokalnih odborov stranke. Z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić je obiskal Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu, kjer sta si ogledala aktivnosti inštituta na področju napredne rabe konoplje v kmetijstvu. Gibanje Svoboda te dni volivce nagovarja tudi na družbenih omrežjih z objavo kratkih videov kandidatov. "Akta o svobodi medijev se ne rabi bati nihče, razen tisti, ki se bojijo točno tega - svobodnih medijev," je v videu sporočila nosilka liste Svobode Irena Joveva.

TRŽIČ/RADOVLJICA/KRANJ/MEDVODE - Potujoča kavarna NSi s kandidatoma za evropska poslanca Matejem Toninom in Katjo Berk Bevc je dopoldne obiskala Tržič in Radovljico, popoldne pa Kranj in Medvode. Nosilec liste Tonin pa je v kratkem videu, ki ga je stranka objavila na družbenih omrežjih, ponovil stališče o uvedbi avstralskega modela pri obravnavi migrantov, po katerem ilegalen vstop v EU ne bi bil mogoč.

LJUBLJANA - Vesna - zelena stranka, članica Evropske zelene stranke, podpira evropsko državljansko pobudo za obdavčitev najpremožnejših. Verjame namreč, da je pravičen davčni sistem ključen za zmanjšanje ekonomske neenakosti ter financiranje socialno pravičnega zelenega prehoda. To je tudi ena od točk njihovega volilnega programa; uvedli bi minimalno stopnjo davka na kapitalske dobičke, evropski davek na premoženje in zaustavili izogibanje plačil davkov s strani multinacionalk. Vesna podpira tudi druge državljanske pobude, kot sta prepoved glifosata in rabe pesticidov in pobuda za pravico do splava My voice, my choice, ki jo na evropski ravni koordinira slovenski Inštitut 8. marec, so sporočili iz stranke.

LJUBLJANA - Tudi Zeleni Slovenije volivce nagovarjajo z objavo kratkih videov na družbenih omrežjih. "Preseganje ideoloških delitev je ključ uspeha za napredek Slovenije in Evrope," je v videu izpostavil nosilec liste Klemen Grošelj.

LJUBLJANA - Iniciativa Glas ljudstva je kandidatnim listam za evropske volitve zastavila 12 po njihovi oceni ključnih vprašanj za prihodnost Evrope. Liste, ki so na vprašanja odgovorile, med drugim podpirajo večjo vključenost civilne družbe v postopkih oblikovanja politik v Evropskem parlamentu. Na vprašanja sicer niso odgovorili v SDS, NSi, SLS in Resni.ci. Predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull je dejal, da želijo v predvolilnem času dobiti zelo konkretne odgovore in zaveze, kako bodo kandidati, če bodo izvoljeni, tudi delovali. Napovedal je, da bodo v iniciativi vztrajali, da izvoljeni kandidati svoje obljube izpolnijo, če pa ne, pa da se ljudje tega zavedajo.