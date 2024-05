Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 27. 5. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Uporaba konoplje prinaša številna tveganja in bolezni tako za telesno kot duševno zdravje, so opozorili zdravniki iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana. Poudarili so, da uživanje konoplje zmanjšuje tudi zmožnost ljudi za delo in vožnjo. Povečana dostopnost do konoplje je po njihovih besedah v ZDA in Kanadi glede na raziskave povzročila povečano uporabo predvsem pri mladostnikih, pa tudi pri odraslih. Zdravniki so izpostavili, da niti tako imenovana medicinska konoplja ne zdravi bolezni, pač pa jo zdravniki v določenih primerih lahko predpišejo kot dopolnilno zdravljenje, ko druga terapija ni dovolj učinkovita. V Sloveniji sicer vsako leto zabeležijo več primerov zastrupitev s konopljo.

MURSKA SOBOTA/LJUBLJANA - Soboški škof Peter Štumpf v ostrem pismu ob referendumih o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in rabi konoplje meni, da je pri teh vprašanjih nemogoče ostati nevtralen. Ali si za eno ali za drugo ekipo, je zapisal v pismu, ki so ga objavili na spletni strani Katoliške cerkve, ob tem pa tistim, ki bi glasovali za, sporoča, da v cerkvi nimajo kaj iskati. Referenduma sta na nastavljena igra, ki jo je država vsilila ljudem in se tako otresla velike moralne odgovornosti, je zapisal, ob tem pa v boj proti življenju pošilja zdravnike, meni. Na Slovenski škofovski konferenci pravijo, da ne gre za njihovo izjavo. Slovenski škofje bodo izjavo podali v prihodnjih dneh.