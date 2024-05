Zdravniki opozorili na tveganja pri uporabi konoplje

Ljubljana, 27. maja - Uporaba konoplje prinaša številna tveganja in bolezni tako za telesno kot duševno zdravje, so opozorili zdravniki iz NIJZ, UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana. Poudarili so, da uživanje konoplje zmanjšuje tudi zmožnost ljudi za delo in vožnjo. V Sloveniji sicer vsako leto zabeležijo več primerov zastrupitev s konopljo.