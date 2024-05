Pregled - šport, 24. 5. (petek)

VIDEM - Italijan Andrea Vendrame (Decathlon AG2r) je zmagovalec 19., 157 kilometrov dolge etape kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala v Sappadi, smučišču blizu avstrijske meje. Do svoje pete zmage v profesionalni karieri in druge na Giru je prišel kot najmočnejši ubežnik, v cilju je imel 54 sekund prednosti pred Špancem Pelayom Sanchezom. Ekipa vodilnega Tadeja Pogačarja UAE Emirates ni lovila ubežnikov. Pogačar je v skupnem seštevku tako obdržal sedem minut in 42 sekund prednosti pred Kolumbijcem Danielom Martinezom.

LJUBLJANA - Nogometaši Rogaške so zmagovalci pokala Pivovarne Union v letošnji sezoni. V finalu v ljubljanskih Stožicah so Slatinčani po streljanju enajstmetrovk premagali Gorico s 7:6 (0:0, 0:0, 1:1) in prišli do prve pokalne lovorike.

DOMŽALE - Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili prvo tekmo finala lige Nova KBM proti Kansaiju Heliosu. V Domžalah so zmagali s 94:87 (26:24, 48:48, 72:65). Druga tekma v seriji na tri zmage bo v nedeljo v ljubljanski dvorani Tivoli. Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpija sta bila Alen Omić z 20 in Zoran Dragić z 19 točkami, za Kansai Helios pa sta največ točk dosegla Malcolm Bernard (19) in Rok Nemanič (16).

BERLIN - V finalu košarkarske evrolige bosta igrala atenski Panathinaikos in madridski Real. Grška ekipa je v polfinalu s 73:57 premagala Fenerbahče, Real pa je bil s 87:76 (28:10, 56:37, 71:58) boljši od Olympiacosa iz Pireja.

MARIBOR - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugem turnirju zlate lige v mariborski dvorani Lukna izgubila z reprezentanco Španije z 0:3 (-16, -22, -13) v nizih. Za Slovenke je to bil drugi poraz v tem tekmovanju, prvega so doživela na prvem turnirju v Estoniji, kjer je bila s 3:2 boljša Ukrajina. Slovenke se bodo v Mariboru pomerile še s Češko v nedeljo.

LJUBLJANA - Nogometašice Mure None so zmagovalke ženskega slovenskega pokala v letošnji sezoni. V finalu v ljubljanskih Stožicah so Pomurke s 5:1 (2:1) premagale Ljubljano in ubranile pokalno lovoriko.

BUDIMPEŠTA - Na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Budimpešti se je najboljša slovenska predstavnica Jekaterina Vedenjeva uvrstila v sobotni finale mnogoboja kot 12. v današnjih kvalifikacijah.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, 131. igralka s svetovne teniške lestvice WTA, bo igrala na glavnem delu drugega turnirja za grand slam v sezoni. Na odprto prvenstvo Francije v Parizu se je prebila po tem, ko je danes v zadnjem krogu kvalifikacij ugnala šesto nosilko kvalifikacij, Američanko Hailey Baptiste, s 7:5, 1:6 in 6:3. Kvalifikacije je zaradi težav s formo izpustila Kaja Juvan, s 129. mestom najvišje uvrščena Slovenka.

PRAGA - Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine na Češkem je mednarodna hokejska zveza IIHF določila prireditelje prvenstev nižjih kategorij naslednje leto. Elitna skupina, v kateri bo spet tudi Slovenija, bo igrala na Danskem in Švedskem. Slovenija je dobila organizacijo svetovnega prvenstva za moške do 20 let na Bledu. IIHF je na rednem kongresu v Pragi določila tudi prireditelja elitnega SP za leto 2028, gostiteljica bo Francija, prizorišči pa Lyon in Pariz. Francija bo najboljše na svetu gostila tretjič po letih 1951 in 2017. Slovenska ženska članska reprezentanca bo tekmovala na SP divizije I (skupina B), ki bo v prvi polovici aprila v Dumfriesu na Škotskem.

DALLAS - Hokejisti Edmonton Oilers so z zmago začeli finale zahodne konference v severnoameriški ligi NHL. Kanadčani so v Dallasu premagali domače Stars s 3:2 po dveh podaljških ter tako povedli z 1:0 v seriji na štiri zmage. Junak tekme je postal Connor McDavid, ki je zadel po 32 sekundah drugega podaljška oziroma v 81. minuti.

BOSTON - Košarkarji Boston Celtics so v finalu vzhodne konference severnoameriške lige NBA povedli z 2:0 v zmagah, potem ko so na domačem igrišču premagali Indiana Pacers s 126:110. Ekipi igrata na štiri zmage. Jaylen Brown je bil s 40 točkami najboljši strelec Bostona in izenačil osebni rekord v končnici.