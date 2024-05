Pregled - svet, 24. 5. (petek)

HAAG - Meddržavno sodišče (ICJ) je odločilo, da mora Izrael nemudoma zaustaviti vojaško ofenzivo v Rafi, omogočiti dostop na območje Gaze vsem preiskovalnim misijam in organom, ki jih bodo ZN pooblastili za preiskavo domnev o genocidu, ter zagotoviti, da bo mejni prehod Rafa odprt za neovirano dostavo humanitarne pomoči. Odločitev so pozdravili predstavniki Palestincev, več arabskih držav in Južne Afrike, ki je na ICJ vložila zahtevo za nujne ukrepe. V Izraelu so se odzvali z ogorčenjem, premier Benjamin Netanjahu se o odločitvi ICJ posvetuje z ministri.

TEL AVIV - Izrael je po napovedi Španije, da bo prihodnji teden priznala Palestino, in izjavah podpredsednice španske vlade o osvoboditvi Palestine španskemu konzulatu v Jeruzalemu prepovedal opravljanje storitev za Palestince z Zahodnega brega, je sporočil izraelski zunanji minister Izrael Kac.

HARKOV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal istoimensko prestolnico regije Harkov na severovzhodu Ukrajine ob nadaljevanju spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami, ki so tam 10. maja sprožile večjo kopensko ofenzivo. Ukrajinsko poveljstvo trdi, da so ruske sile v harkovski regiji "obtičale", napredujejo pa na vzhodni fronti.

PEKING/TAIPEI - Kitajska z vojaškimi vajami, ki jih od srede izvaja v bližini Tajvana, preizkuša svoje zmožnosti za prevzem nadzora nad otokom, je sporočil Peking. Kitajska vojska je v okviru vaj obkrožila Tajvan z vojaškimi letali in ladjami. Tajvanske oblasti poročajo tudi o vnovičnem vplutju kitajskih čolnov v vode okrog dveh manjših otokov.

PALMA DE MALLORCA - V zrušenju restavracije v mestu Palma de Mallorca so v četrtek zvečer umrli najmanj štirje ljudje, najmanj 16 so jih prepeljali v bolnišnico, med njimi jih je več življenjsko ogroženih. Po navedbah tamkajšnjih gasilcev so med prizadetimi večinoma tuji državljani srednjih let, med mrtvimi so Senegalec, Nemki in Španka. Na otoku so razglasili tridnevno žalovanje.

TEHERAN - Po preiskavi strmoglavljenja helikopterja, ki je v nedeljo povzročilo smrt iranskega predsednika Ebrahima Raisija in zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana, iranska vojska ni odkrila znakov sabotaže ali zločina. Vse kaže, da je šlo za nesrečo.

ŽENEVA - Dolgotrajna pogajanja pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o novem sporazumu glede preprečevanja pandemij so se zaključila brez končnega dogovora. Sporazum naj bi države članice WHO po napovedih potrjevale na bližajočem se zasedanju generalne skupščine WHO, vendar je to po trenutnem razvoju dogodkov malo verjetno.

BUDIMPEŠTA - Na Madžarskem se je začelo sojenje italijanski aktivistki Ilarii Salis, obtoženi domnevnega napada na neonaciste v Budimpešti. Sodišče je prisluhnilo eni od žrtev napada in dvema pričama, ki niso uspeli potrditi identitete zamaskiranih napadalcev. Do naslednje obravnave, ki bo šele septembra, obdolženka ostaja v hišnem priporu.

MOSKVA - Rusija je prvič skrajni skupini Islamska država (IS) pripisala odgovornost za marčevski napad na koncertno dvorano v bližini Moskve, v katerem je bilo ubitih več kot 140 ljudi. V Moskvi pri tem niso ovrgli obtožb na račun Ukrajine, ki ji očitajo domnevno vpletenost v najbolj smrtonosni teroristični napad v državi v zadnjih dveh desetletjih.

EREVAN/BAKU - Armenija je Azerbajdžanu v skladu z nedavno sklenjenim ozemeljskim dogovorom med državama predala štiri vasi v severovzhodni obmejni regiji Tavuš. Armenski premier Nikol Pašinjan se je konec aprila strinjal, da se Azerbajdžanu preda štiri vasi na meji med državama, ki so pod nadzorom Armenije od 90. let prejšnjega stoletja. Potezo je označil za prvi korak k sklenitvi mirovnega sporazuma z Bakujem. Azerbajdžan je namreč vrnitev vasi postavil kot enega od pogojev za sklenitev sporazuma.

PORT MORESBY - Na Papui Novi Gvineji se je sprožil obsežen zemeljski plaz, ki naj bi prizadel najmanj šest odročnih vasi v provinci Enga, približno 600 kilometrov od prestolnice Port Moresby. Oblasti se bojijo, da je plaz zasul več sto ljudi. Doslej so sicer našli le nekaj trupel.

NEW YORK - Ameriško ministrstvo za pravosodje je v četrtek vložilo obsežno protimonopolno tožbo proti podjetju za prodajo vstopnic na internetu Ticketmaster in starševskemu podjetju Live Nation Entertainment. Ticketmaster skoraj povsem obvladuje trg za velike prireditve, kot so koncerti, športne tekme in druge, ob prodaji vstopnic pa zaračuna visoko provizijo.

PRAGA - Češki predsednik Petr Pavel je v četrtek po nesreči z motornim kolesom pristal na opazovanju v bolnišnici, ki jo je danes že zapustil. Njegove poškodbe niso bile resne, je sporočil njegov urad.