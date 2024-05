Pregled - evropske volitve 2024, 24. 5. (petek)

LJUBLJANA - Volivci lahko še danes vpogledajo v volilne imenike in zahtevajo vpis, če niso vpisani v evidenco volilne pravice, ali popravek, če so podatki napačni.

LJUBLJANA - Slovenska vlada je napovedala priznanje Palestine, to namero je izrazilo še več držav članic, a je v EU glede tega dejanja mnenje razdeljeno. Podobno razdeljeno stališče glede tega vprašanja imajo tudi stranke in liste, ki se potegujejo za sedeže v Evropskem parlamentu. Stališča kandidatnih list STA objavlja na posebni spletni strani: sta.si/qZAi7a

LJUBLJANA - Nosilec liste Zelenih Slovenije Klemen Grošelj je v pismu javno pozval predsednika vlade Roberta Goloba, naj v odboru za zunanjo politiko DZ uskladi stališča Slovenije o priznanju Palestine ter javnosti predstavi aktivnosti države za takojšnjo prekinitev vojnih aktivnosti v Gazi. Premierja poziva tudi, naj v času pred evropskimi volitvami, ko je v središču zunanja politika države, pove, ali slednjo vodi zunanja ministrica Tanja Fajon ali državni sekretar v njegovem kabinetu Vojko Volk. Grošelj namreč ob dogajanju glede priznanja Palestine Golobu očita zmedeno in neusklajeno zunanjo politiko.

LJUBLJANA - Kandidati Levice, ki se na evropske volitve podajajo s sloganom Varnost, poudarjajo, da varnost pomeni tudi varno zaposlitev in dostojno plačo. Varnost pomeni streho nad glavo za mlade, zaščito in krepitev delavskih pravic in tudi pravično razdelitev davkov, je v izjavi za medije dejala nosilka liste Nataša Sukič.

BOHINJ/BREŽICE/ZAGORJE OB SAVI - Kandidati Gibanja Svoboda nadaljujejo kampanjo na terenu. Kandidat, sicer poslanec, Uroš Brežan je v Bohinju kot govorec nastopil na dogodku Potencial zavarovanih območij, nosilka liste in aktualna evropska poslanka Irena Joveva, je nagovorila zbrane na evropskem mladinskem dogodku EYE Brežice v organizaciji Mreže MaMa - European Youth Event, kandidatka, sicer pa tudi poslanka, Tamara Vonta pa se je v Zagorju ob Savi srečala s predstavniki regijskega centra Gibanja Svoboda.

TREBNJE/NOVO MESTO/LENDAVA/LJUTOMER/ŽIRI/LJUBLJANA - Nosilka liste SDS in aktualna evropska poslanka Romana Tomc se je mudila na Dolenjskem. Dopoldne je bila prisotna na stojnici SDS v Trebnjem. Tam se je dopoldne z mobilno kavarno Slovenske demokratske mladine predstavlja tudi kandidatka SDS Zala Tomašič, popoldne pa še v Novem mestu. Tomc si je ogledala še glavno vodarno Dolenjske, se srečala z županom Novega mesta Gregorjem Macedonijem, v Novem mestu je prav tako obiskala stojnico SDS, kmetijo Strašek v Straži in Hišo kulinarike. Medtem je kandidat SDS in evropski poslanec Milan Zver obiskal vzhod Slovenije, v Lendavi in Ljutomeru je obiskal stojnico SDS. Kandidat Branko Grims se je mudil v Žireh, kandidat Aleš Hojs pa je v Ljubljani organiziral nogometno tekmo med ekipama Fužincev in SDS.

LJUBLJANA/DRAVOGRAD/RAVNE NA KOROŠKEM/BREŽICE/MURSKA SOBOTA - Potujoča kavarna NSi s kandidatko za evropsko poslanko Mojco Erjavec potuje po Koroški, obiskali so Dravograd, Ruše in Ravne na Koroškem. Nosilec liste in prvak NSi Matej Tonin se je v Ljubljani udeležil 19. Foruma obrti in podjetništva, kandidatka in aktualna evropska poslanka Ljudmila Novak se je v Brežicah udeležila evropskega mladinskega dogodka EYE Brežice, kandidat David Klobasa pa zbora članstva strankinega mestnega odbora v Murski Soboti.

BREŽICE/NOVA GORICA - Nosilec liste SD in aktualni evropski poslanec Matjaž Nemec se je v Brežicah udeležil evropskega mladinskega dogodka EYE Brežice, v domači Novi Gorici pa je volivce povabil na druženje in pogovor.

SLOVENJ GRADEC/ČRNA NA KOROŠKEM/... - Kandidati Vesne - zelene stranke Vladimir Prebilič, Urša Zgojznik, Klemen Belhar in Andreja Marolt so obiskali Koroško. Srečali so se z županom Slovenj Gradca Tilnom Kluglerjem in s svojimi podporniki. V Črni na Koroškem so se srečali z županjo Romano Lesjak ter si ogledali posledice lanskih poplav in že sanirana prizadeta območja. Kandidat Vladimir Prebilič pa je v Logarski dolini sodeloval v kuharskem izzivu z Miho Robnikom.

LJUBLJANA - Stranka Nič od tega na družbenih omrežjih te dni objavlja videe svojih kandidatov in nagovarja volivce, naj svoj glas oddajo njim. Nosilka liste Violeta Tomić je med drugim izpostavila, da je skrajni čas za drugačno politiko in da Slovenija v Bruselj pošlje nekoga, ki bo jasno in glasno povedal, kaj so interesi države. Prepričana je, da ima sama "znanje in smelost", da to stori. Med prioritetami je naštela svobodo govora, svobodo odločanja o lastnem telesu, svobodo do samooskrbe in zaščite naravnih virov ter svobodo reči ne vojnam, interesom globalističnega velekapitala in dehumanizaciji.

LJUBLJANA - Koordinatorke pobude Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi so na spletni novinarski konferenci pred evropskimi volitvami državljane EU pozvale na volišča. Poudarile so nujnost podpore evropskih politikov in strank za uspeh pobude ter pozvale k oddaji glasu tistim kandidatom, ki zagovarjajo pravico do umetne prekinitve nosečnosti, saj bodo o pobudi nazadnje odločali novoizvoljeni evropski poslanci in nova Evropska komisija.

LJUBLJANA - Ob začetku kampanje Ustavimo dezinformacije so na vladnem uradu za komuniciranje v podkastu gostili vodjo skupine za politiko, strategijo in globalna prednostna vprašanja v oddelku za strateško komuniciranje Evropske službe za zunanje delovanje Siima Kumpasa. Med drugim so v pogovoru opozorili na dezinformacije v času predvolilne kampanje in poskusih vplivanja na evropske volitve. Skupina, ki jo vodi Kumpas, se med drugim posveča varovanju soseske EU pred zlonamernimi dejavnostmi, zlasti v informacijskem okolju, vpletanje v volitve spremljajo tudi ekipe v Evropski komisiji in parlamentu. Kumpas je izpostavil, da največ poskusov vpletanja pričakujejo 48 do 72 ur pred volitvami, situacijo spremljajo, podatke pa delijo tudi z državami članicami. V boju proti dezinformacijam pa je izpostavil ozaveščanje javnosti in vlaganje v medijsko pismenost.