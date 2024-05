Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 24. 5. (petek)

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je z osmimi glasovi proti enemu presodilo, da odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o rabi konoplje ni v neskladju z ustavo. Odločilo je, da hkratna izvedba posvetovalnega referenduma z evropskimi volitvami ne more pomeniti zlorabe posvetovalnega referenduma. Menijo tudi, da so poslanci odlok o razpisu referenduma sprejeli skladno z ustavo. Za koalicijo je odločitev ustavnega sodišča pričakovana. Prepričani so, da sta vprašanji o tej temi primerni za referendumsko odločanje, vprašanja pa oblikovana skladno z zakonodajo kot tudi načeli demokracije in vladavine prava.

LJUBLJANA - Volivci, ki bodo na dan referendumskega glasovanja začasno v tujini, in volivci, ki v tujini prebivajo stalno, lahko še danes Državni volilni komisiji sporočijo, da želijo na posvetovalnih referendumih o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, rabi konoplje in uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah glasovati po pošti oziroma na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

LJUBLJANA - Komisija za medicinsko etiko je opozorila, da referendumsko vprašanje o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vzbuja pomisleke. Javnosti je namreč odvzeta možnost, da o vprašanju odloča vsebinsko. Področje odpira možnosti zlorab, menijo, izpostavili pa so tudi neurejenost dolgotrajne oskrbe in paliativne medicine. Izid referenduma pa je treba, tudi ob nestrinjanju z njegovim razlogom, spoštovati, so dodali.