Referendumsko vprašanje o prostovoljnem končanju življenja po mnenju komisije za medicinsko etiko vzbuja več pomislekov

Ljubljana, 24. maja - Komisija za medicinsko etiko je opozorila, da referendumsko vprašanje o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vzbuja pomisleke. Javnosti je namreč odvzeta možnost, da o vprašanju odloča vsebinsko. Področje odpira možnosti zlorab, menijo, izpostavili pa so tudi neurejenost dolgotrajne oskrbe in paliativne medicine.