V Krajinskem parku Sečoveljske soline odprli razstavo Unicefovih punčk iz cunj

Ljubljana, 16. maja - V Krajinskem parku Sečoveljske soline so odprli doslej največjo dobrodelno razstava Unicefovih punčk iz cunj na slovenski obali. V ambientu z dolgo tradicijo pridelovanja soli so razstavljene punčke in fantki iz cunj v tradicionalnih solinarskih oblačilih ter druge punčke. Unicef pa s projektom zbira pomoč za otroke v državah v razvoju.