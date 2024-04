Strokovnjaki pred tednom cepljenja poudarili pomen vzdrževanja zdravja tudi s cepljenjem

Ljubljana, 19. aprila - Strokovnjaki so pred svetovnim in evropskim tednom cepljenja, ki se začne v sredo, na novinarski konferenci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) poudarili pomen vzdrževanja zdravja tudi s cepljenjem. Letos s tednom posebej obeležujejo 50. obletnico, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sprejela razširjeni program cepljenja.