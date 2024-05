Pregled - šport, 23. 5. (četrtek)

PADOVA - Belgijec Tim Merlier, član ekipe Soudal Quick-Step, je v sprintu dobil 18. etapo kolesarske dirke po Italiji. Slovenski as Tadej Pogačar je skozi cilj v Padovi prišel z glavnino, tako da ima tri etape pred koncem dirke še naprej ogromno prednost pred zasledovalci.

NEW YORK - Slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića so petič zaporedoma izbrali v ekipo leta severnoameriške lige NBA. V njej so še Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo in Jayson Tatum.

MINNEAPOLIS - Košarkarji Dallas Mavericks so na prvi tekmi finala zahodnega dela severnoameriške lige NBA na gostovanju s 108:105 premagali Minnesoto Timberwolves. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je dosegel 33 točk, osem podaj in šest skokov ter bil prvi igralec tekme. Kyrie Irving je za vodstvo v seriji dodal 30 točk, štiri podaje in pet skokov.

ANTALYA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju lige narodov v Antalyi vknjižila drugo zmago. Po Nizozemski je premagala olimpijske prvake, Francoze, in to lažje, kot je marsikdo pričakoval, izid je bil 3:1.

ABU DABI - Slovenski judoisti so svetovno prvenstvo v Abu Dabiju končali z nastopoma Eneja Mariniča in Vita Dragiča v moški kategoriji nad 100 kg. Prvi se je poslovil po uvodni borbi, Dragič se je od tekmovalnega športa poslovil z nastopom v tretjem krogu.

LJUBLJANA - Vlada se je seznanila z informacijo o sofinanciranju stroškov organizacije 30. kolesarske dirke Po Sloveniji, sredstva v višini 350.000 tisoč evrov bo organizatorju dirke zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, so sporočili iz resornega ministrstva.

MARIBOR - Vaterpolisti kranjskega Triglava so v drugi tekmi finala državnega prvenstva v Mariboru premagali domači Branik s 13:11. Po zmagi z 18:8 na prvi tekmi v domačem bazenu so Kranjčani tretjič zaporedoma, skupno pa že 19. osvojili naslov.

PRAGA - V polfinalu svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na Češkem se bosta v soboto pomerili Kanada in Švica ter Češka in Švedska. Polfinalna para so določili razpleti današnjih četrtfinalnih tekem. Na SP igrajo po sistemu, kjer se v polfinalu najvišjerangirana ekipa po rednem delu pomeri z najslabšo od četverice, druga pa s tretjo. V četrtfinalu je Kanada, branilka naslova, s 6:3 premagala Slovaško. Švedska, najboljša po rednem delu, je premagala Finsko po podaljšku z 2:1. Švicarji so premagali lani srebrne Nemce s 3:1, Češka pa ZDA z 1:0.