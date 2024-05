Pregled - evropske volitve 2024, 23. 5. (četrtek)

LJUBLJANA - Zadnja širitev EU je bila leta 2013 in čeprav je bilo danih veliko obljub, na svojo priložnost še vedno čakajo države Zahodnega Balkana. Nekatere so bolj uspešne pri izpolnjevanju pogojev, druge manj. Evropsko perspektivo je dobila tudi Ukrajina. Stranke in liste, ki bodo sodelovale na evropskih volitvah, širitev načelno podpirajo, so sporočile za STA, ki odgovore objavlja na posebni volilni strani: sta.si/qOQed7.

LJUBLJANA - Kandidat NSi za evropskega poslanca David Klobasa, sicer župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, je v podkastu Generacija EU na Radioteleviziji Slovenija dejal, da je oddal podpis za evropsko iniciativo za splav My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira). Dodal je, da podpira legalizacijo konoplje, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, priznanje Palestine in sankcije proti Izraelu. Klobasa je predstavil osebna stališča, ki so drugačna od stališč stranke, je za N1 dejal predsednik NSi Matej Tonin, ki je tudi nosilec evropske liste. "NSi je demokratična stranka z več kot 8000 člani. Logično je, da se vsi o vsem ne strinjamo," je dejal.

ŽALEC/POLZELA/ČRNA NA KOROŠKEM/RAVNE NA KOROŠKEM - Kandidata Svobode na evropskih volitvah Janja Sluga in Marjan Šarec sta se s prostovoljnimi gasilci srečala v Žalcu in v Črni na Koroškem, na Polzeli s predstavniki civilne iniciative, na Ravnah na Koroškem sta obiskala Kulturni center, obisk pa zaključila v Dravogradu. S predstavniki civilne zaščite, prostovoljnimi gasilci in lokalnimi oblastmi sta razpravljala o poteku popoplavne sanacije in izmenjevala dobre prakse za obnovo. Kandidatka Maša Kociper se je v Sežani udeležila omizja o zelenem prehodu Krasa in Brkinov, Jure Leben se je na Vrhniki udeležil okrogle mize na temo kolesarske infrastrukture, Marjan Šarec in Matej Grah pa sta v Slovenskih Konjicah sodelovala na okrogli mizi Evropa v spreminjanju - varnost, okolje in mladi.

LJUBLJANA/ŠKOFJA LOKA - SDS volivce nagovarja na stojnici v Ljubljani. Mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine s predstavitvijo kandidatke SDS za evropsko poslanko Zale Tomašič pa je bila v Škofji Loki. Na terenu je pred kampanjo aktiven tudi kandidat SDS Branko Grims, ki je v preteklih dneh obiskal Domžale, Trzin, Maribor, Metliko, Mokronog in Koper.

SEVNICA/KRŠKO/BREŽICE - Potujoča kavarna NSi je s kandidatko za evropsko poslanko Katjo Berk Bevc obiskala Sevnico, Krško in Brežice.

LJUBLJANA - Kandidatka Mladega foruma SD na evropskih volitvah Lucija Karnelutti se bo udeležila simbolne akcije v podporo Palestini. Nosilec liste SD Matjaž Nemec pa je volivce nagovarjal na stojnici SD v ljubljanskih Mostah.

BREŽICE/CELJE - Kandidatka Levice za evropske volitve Katja Sluga je bila popoldne v Brežicah navzoča na stojnici Levice, zvečer pa sodeluje še v pogovoru o družbenih temah v okviru EYE Brežice. V Celju so organizirali pogovor z nosilko liste Natašo Sukič.

LJUBLJANA - Društvo za zaščito živali Ljubljana je skupaj z Zvezo nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije pozvalo kandidate za poslance v Evropskem parlamentu, da se zavežejo k podpori dobrobiti živali, saj je Evropska unija živali prepoznala kot živa čuteča bitja že leta 1997, Slovenija pa leta 2020. Do srede je zavezo podpisalo 13 kandidatov za evropske poslance iz Slovenije; Urša Zgojznik (Vesna), Vladimir Prebilič (Vesna), Nouhoum Ibrahim (Vesna), Matej Grah (Svoboda), Milan Brglez (SD/S&D), Tjaša Zorc Rupnik (Nič od tega), Amadeja Kugl (Nič od tega), Aleksandra Vasiljević (SD), Janez Stariha (Nič od tega), Andreja Marolt (Vesna), Darko Hribar (Nič od tega), Marike Grubar (Vesna) in Irena Joveva (Svoboda/Renew).

BRUSELJ - Vodilni kandidati evropskih socialistov Nicolas Schmit, liberalcev Sandro Gozi, zelenih Terry Reintke in levice Walter Baier so se na predvolilnem soočenju v Evropskem parlamentu jasno izrekli proti sodelovanju s skrajno desnico. Vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke Ursula von der Leyen pa je dejala, da je pripravljena sodelovati z vsemi evropskimi poslanci, ki podpirajo EU, Ukrajino in se zavzemajo za vladavino prava.

LJUBLJANA - Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema in koalicija civilne družbe Sinteza pozivata k udeležbi na evropskih volitvah, da bomo državljani v Evropski parlament izvolili predstavnike, ki jim zaupamo.

LJUBLJANA - Po sredini večerni okrogli mizi z naslovom Slovenska identiteta v evropski družini narodov, na kateri so sodelovali poslanec SDS Anže Logar, nekdanji predsednik vlade in evropski poslanec Lojze Peterle, predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Terpin, nekdanja evropska poslanka Angelika Mlinar in avstralski Slovenec Andrew Bratina, so iz Svetovnega slovenskega kongresa sporočili, da so si bili govorci enotni, da je bilo članstvo v EU eden od ključnih državniških ciljev po osamosvojitvi in prepoznali pomen vstopa Slovenije v EU. Odločitve sprejete v EU se prenesejo v države članice, zato je zelo pomembno, kdo nas bo zastopal v Bruslju. Najbolje bi bilo, da bi nas zastopali politiki z jasno identiteto, saj je brez te nemogoče začrtati jasne cilje, so izpostavili. Ob koncu so udeleženci omizja pozvali k aktivni udeležbi na evropskih volitvah.