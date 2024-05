Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 23. 5. (četrtek)

LJUBLJANA - V kampanjo pred posvetovalnim referendumom o rabi konoplje je vključenih 15 organizatorjev. Mnenja zagovornikov in nasprotnikov se krešejo predvsem pri vprašanju, ali naj bo v Sloveniji dovoljeno gojenje in posedovanje konoplje za osebno rabo. Za obe vprašanji so se opredelile stranke Stranka mladih - Zeleni Evrope, Zeleni Slovenije, SD, Levica, Gibanje Svoboda, Vesna, Piratska stranka ter Društvo mladi Zeleni Slovenije in Društvo Zelena akademija Slovenije. Proti pa so stranke SLS, NSi, SDS ter Združenje slovenskih katoliških zdravnikov. Glas za otroke in družine se je opredelil za uporabo konoplje v medicinske namene in proti posedovanju konoplje za osebno rabo. V Slovenskem združenju za kronične nenalezljive bolezni pa so neopredeljeni do rabe konoplje v medicinske namene in proti posedovanju konoplje za osebno rabo. Stališča organizatorjev referendumske kampanje STA objavlja na posebni spletni strani: sta.si/qVrwiC.

LJUBLJANA - Predstavniki nevladnih organizacij so na novinarski konferenci, ki jo je pred posvetovalnim referendumom o rabi konoplje organiziralo Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni, opozorili na nevarnost legalizacije konoplje. Njena uporaba namreč povečuje možnost razvoja duševnih bolezni in povzroča odvisnost, opozarjajo. Navedli so tudi, da je 23 odstotkov slovenskih mladostnikov že uporabljalo konopljo, medtem ko je evropsko povprečje pri 16 odstotkih. Poleg tega opažajo povečanje števila mladostnikov, ki so zaradi odvisnosti od konoplje prenehali s srednješolskim izobraževanjem.

LJUBLJANA - V Slovenija transplat ob bližajočem se posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja opozarjajo na neprimernost povezovanja te teme z darovanjem organov in namigovanja na zlorabe ali trgovino z organi. Poudarjajo, da so takšne izjave nedostojne in zavajajoče ter pozivajo, naj se tema darovanja organov po smrti ne zlorablja v politične namene. Obenem so opozorili, da takšne izjave najbolj škodijo tistim, ki potrebujejo zdravljenje s presaditvijo organov. Znova so zagotovili, da ima Slovenija varen, etičen in pregleden sistem darovanja organov s številnimi varovalnimi mehanizmi.

LJUBLJANA - Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema in koalicija civilne družbe Sinteza pozivata k glasovanju za uvedbo preferenčnega glasu na posvetovalnem referendumu. Menijo, da mora o volilnem sistemu odločati ljudstvo oz. državljani, in ne politične stranke. Z uvedbo preferenčnega glasu bomo dobili možnost, da med kandidati političnih strank neposredno izberemo tiste, ki mu zaupamo, so zapisali v sporočilu za javnost.