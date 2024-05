Ljubljana, 23. maja - Izplačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (plačila OMD) bodo verjetno znova izvzeta iz dohodnine. Kot so sporočili iz poslanske skupine Svoboda, sta kmetijska ministrica Mateja Čalušić in finančni minister Klemen Boštjančič blizu temu, da ugodita zahtevi kmetov. Ob tem so poudarili, da gre za rešitev v dobro kmeta.