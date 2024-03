Ministrstvo bo stališče do protesta kmetom predstavilo v petek

Portorož, 13. marca - Kmetijska ministrica Mateja Čalušić je danes napovedala, da se bo v petek sestala s kmetijskimi organizaciji in jim predstavila stališča ministrstva do protestnih zahtev, ki so jih v torek predstavili kmetje. Poudarila je, da je ministrstvo napoved protesta vzelo resno in da si želi doseči kompromis.