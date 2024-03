Kmetje za 19. marec napovedali protest

Ljubljana, 12. marca - Kmetje bodo zaradi prepočasnega napredka pri pogajanjih z vlado glede njihovih zahtev 19. marca v Ljubljani protestirali, so danes napovedale kmetijske organizacije. Protest so pripravljene odpovedati ali zamrzniti, če bodo z vlado do petka dosegli konkreten napredek. "Od vlade je odvisno, ali protest bo," je dejal predsednik KGZS Roman Žveglič.