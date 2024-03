Dokončne odločitve glede torkovega protesta kmetov še ni

Ljubljana, 15. marca - Kmetijske organizacije in kmetijsko ministrstvo so zbližali stališča glede protestnih zahtev kmetov, končna odločitev glede za torek napovedanega protesta pa bo znana v ponedeljek. Do takrat bodo namreč kmetje preučili danes obravnavane rešitve, če jih bodo sprejeli, pa bodo z ministrstvom podpisali sporazum o izpolnitvi protestnih zahtev.