Ministrica Čalušić za STA: Skupna cilja morata biti samooskrba in prehranska varnost

pogovarjala se je Katja Dovžan

Ljubljana, 1. aprila - Izzivov na kmetijskem resorju ne bo nikoli zmanjkalo, meni ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić. Zato se ji sodelovanje med odločevalci in kmetijskimi organizacijami zdi še toliko pomembnejše. Kot je poudarila v pogovoru za STA, si želi, da bi vsi zasledovali skupna cilja, ki morata biti samooskrba in prehranska varnost.