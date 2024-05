Nevladne organizacije s področja zdravja opozorile na nevarnost potencialne legalizacije konoplje

Ljubljana, 23. maja - Predstavniki nevladnih organizacij so na današnji novinarski konferenci, ki jo je pred posvetovalnim referendumom o rabi konoplje organiziralo Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni, opozorili na nevarnost legalizacije konoplje. Njena uporaba namreč povečuje možnost razvoja duševnih bolezni in povzroča odvisnost, so navedli.