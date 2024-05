Pregled - šport, 22. 5. (sreda)

BROCON - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je po drugem mestu v 17. etapi še dan bližje skupni zmagi na dirki po Italiji. Današnjo traso od Selve do prelaza Brocon je po uspešnem begu najhitreje odpeljal Nemec Georg Steinhauser. Pogačar ima po novem napadu in razliki, ki jo je napravil v zadnjih kilometrih zadnjega vzpona, v skupnem seštevku 7:42 minute naskoka pred drugim Kolumbijcem Danielom Martinezom in 8:04 minute pred Geraintom Thomasom.

ANTALYA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uspešno začela ligo narodov. V prvem krogu je na turnirju v Antalyi po ogorčenem boju in dveh urah in 45 minutah igre premagala Nizozemsko s 3:2.

OSIJEK - Slovenski strelec Rajmond Debevec je danes na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v Osijeku v disciplini 300 metrov puška leže postal evropski prvak. Slovenski olimpijski prvak je zadel 598 krogov. Debevec je zadel dva kroga več od drugouvrščenega Avstrijca Alexandra Schmirla (596), toliko jih je zadel tudi tretji Romun Peter Sidi.

ABU DABI - Na svetovnem prvenstvu v judu v Abu Dabiju so se danes končali slovenski ženski nastopi. Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg in Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg sta izgubili prvi borbi.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, 131. igralka s svetovne teniške lestvice WTA, se je prebila v tretji, zadnji krog kvalifikacij za nastop na drugem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu Francije. V Parizu je bila v drugem krogu boljša od Nemke Nome Nohe Akugue (177.) s 4:6, 6:4 in 6:1. Izpadi sta Veronika Erjavec in Dalila Jakupović (227.).

DUBLIN - Nogometaši Atalante so zmagovalci letošnje sezone evropske lige. Italijanska zasedba je v finalu v Dublinu premagala nemški Bayer Leverkusen s 3:0. Junak večerja je bil s tremi zadetki Ademola Lookman.

LJUBLJANA - Licenčna komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije (NZS) je danes zavrnila pritožbo nogometnega kluba Rogaška, so zapisali na spletni strani zveze. Rogaška se je na Licenčno komisijo pritožila zaradi zavrnitve za pridobitev licenc Uefa in prvo slovensko nogometno ligo za tekmovalno leto 2024/25. Glede na dejstvo, da Licenčna komisija za pritožbe ni ugodila Rogaški in na podlagi sklepa Odbora za nujne zadeve, se dodatne kvalifikacije za prvo ligo med lendavsko Nafto 1903 in Kalcer Radomljami ne bodo odigrale.

NYON - Evropska nogometna zveza je razdelila prizorišča klubskih finalov v naslednjih dveh letih. Finale lige prvakov leta 2026 bo v Budimpešti, odločitev o lokaciji finala leta 2027 je prestavljena na september, ko bodo na voljo načrti za prenovo stadiona San Siro v Milanu.

LONDON - Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je v Angliji še petič prejel posebno čast. Izbrali so ga za najboljšega trenerja v angleški premier league, potem ko je v nedeljo z ekipo Manchester City četrtič zapovrstjo slavil naslov prvaka, poroča španska tiskovna agencija EFE.