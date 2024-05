Pregled - svet, 22. 5. (sreda)

DUBLIN/MADRID/OSLO/BRUSELJ/WASHINGTON - Norveška, Irska in Španija bodo 28. maja priznale Palestino, so dopoldne ločeno sporočili norveški premier Jonas Gahr Store, irski premier Simon Harris in predsednik španske vlade Pedro Sanchez. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v odzivu zagotovil, da si bo prizadeval za enotno stališče unije na podlagi rešitve dveh držav. Več evropskih držav, med njimi Francija, Avstrija in Hrvaška, pa je ocenilo, da trenutno še ne razmišljajo o podobnem koraku. Iz Bele hiše so sporočili, da predsednik ZDA Joe Biden nasprotuje enostranskim priznanjem palestinske države.

TEL AVIV/GAZA/RAMALA/DOHA/AMAN/RIJAD - Izrael je z ostrimi kritikami reagiral na napoved priznanja Palestine - svoje veleposlanike na Norveškem, Irskem in v Španiji je poklical v domovino na pogovore. Izraelski zunanji minister Izrael Kac je dodal, da bodo sledile hude posledice. Napoved so medtem pozdravili tako predstavniki Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) kot islamističnega gibanja Hamas. Napoved so označili za zgodovinski trenutek, ki je pomemben za zagotavljanje pravice do ozemlja. Napoved priznanja je pozdravilo tudi več držav v regiji, med njimi Jordanija, Katar in Savdska Arabija.

LONDON - Britanski premier Rishi Sunak je razpisal splošne volitve v Veliki Britaniji za 4. julij in s tem končal večmesečna ugibanja o datumu glasovanja. Ob tem je dejal, bo to trenutek, ko bo morala država izbrati svojo prihodnost. Vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer je ocenil, da je to po 14 letih vladavine konservativcev priložnost za spremembe na bolje. Parlament bo razpuščen 30. maja, v ospredju predvolilne kampanje bosta najverjetneje varnost in gospodarstvo.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski vojski je v spopadih v severovzhodni regiji Harkov uspel otipljiv napredek, je v torek dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da položaj na drugih delih fronte ostaja zahteven. Omenjal je vzhodno fronto v regiji Doneck, kjer je ruska vojska po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi znova zavzela vas Kliščivka. Slednja je bila ena od redkih vasi na vzhodni fronti, ki si jo je Ukrajina v lanski protiofenzivi izborila nazaj.

VILNIUS/HELSINKI/MOSKVA - Litva je zaradi načrtov Rusije glede razširitve meje v Baltskem morju na pogovor poklicala ruskega veleposlanika v državi in od njega zahtevala pojasnila, je sporočilo zunanje ministrstvo v Vilniusu in ocenilo, da gre za taktiko hibridnega vojskovanja. V Helsinkih so sporočili, da spremljajo razmere in da niso seznanjeni z načrti Rusije.

BRATISLAVA/BANSKA BYSTRICA - Stanje slovaškega premierja Roberta Fica, ki je bil pred tednom dni tarča poskusa atentata, je še vedno resno, vendar stabilno, je sporočil podpredsednik vlade v Bratislavi Robert Kalinak. Pojasnil je, da kljub temu prevoz Fica v Bratislavo v tem trenutku ne pride v poštev. Po navedbah bolnišnice, kjer se zdravi, bo več o njegovem zdravstvenem stanju znano v prihodnjih dneh.

BERLIN - Vodilni kandidat skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Maximilian Krah po nizu škandalov ne bo več nastopal na volilnih dogodkih. Prepoved mu je izdalo vodstvo stranke, da se umika iz ospredja, je potrdil tudi sam. Sodu so izbile dno njegove zadnje izjave glede enot SS, zaradi katerih sodelovanje s stranko prekinja francoski Nacionalni zbor.

BERLIN - Nemška zvezna vlada je objavila novo strategijo boja proti ekstremizmu. Več kot 50-stranski dokument predvideva povečanje podpore zvezne vlade izobraževanju in doseganju skupin prebivalstva, ki izražajo nezaupanje v demokratične procese. Strategija se osredotoča na ljudi, ki še niso našli priložnosti za angažiranje v demokratičnih procesih, in na tiste, ki imajo do demokracije skeptičen ali odklonilen odnos.

MADRID/BUENOS AIRES - Spor med Španijo in Argentino se je po izjavah argentinskega predsednika Javierja Mileija o soprogi španskega premierja Pedra Sancheza še zaostril z odpoklicem veleposlanice Španije v Buenos Airesu. Dodatno olje na ogenj prilivajo izjave najvišjih argentinskih predstavnikov, na čelu z Mileijem, ki je Sancheza označil za arogantnega socialista.

ŽENEVA - Ustanovitelj in dolgoletni prvi mož Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Klaus Schwab bo v prihodnjih mesecih odstopil z mesta izvršnega predsednika, a v organizaciji ostal na mestu predsednika upravnega odbora. Umik Schwaba z mesta izvršnega direktorja WEF, kjer je bil več kot 40 let, naj bi se izvršil pred naslednjim letnim srečanjem v švicarskem letovišču Davos. Njegov naslednik na mestu izvršnega predsednika še ni znan.

PEKING - Kitajska je že v ponedeljek naznanila sankcije proti trem ameriškim podjetjem obrambne industrije in njihovemu vodstvenemu kadru, danes pa napovedala občutno razširitev ukrepa. Sankcije bodo uvedli proti več ameriškim podjetjem in vodstvenim delavcem v obrambnem sektorju, med katerimi so tudi velikani Lockheed Martin, Raytheon in General Dynamics. Peking je kot razlog navedel "gospodarsko nasilje" ZDA nad kitajskimi podjetji in prodajo ameriškega orožja Tajvanu.

BANJALUKA - Dan pred zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov, na katerem naj bi v četrtek glasovali o resoluciji, s katero naj bi 11. julij razglasili za mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici, je parlament bosansko-hercegovske entitete Republike Srbske sprejel protestno izjavo, s katero zahteva umik resolucije. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem že odpotoval v New York, da bi pred glasovanjem nadaljeval lobiranje proti resoluciji.

RIM - Italijanska policija je sporočila, da so skupaj s turškimi kolegi zaznali in preprečili načrte kriminalne skupine s terorističnimi cilji. Ob sodelovanju mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol so v štirih državah pridržali 19 oseb, med njimi vodjo skupine, ki jo povezujejo z oboroženim napadom pred lokalnimi volitvami v Istanbulu.

BANGKOK/SINGAPUR - Večina potnikov z letala družbe Singapore Airlines, na katerem je na poti iz Londona v Singapur v torek zaradi močne turbulence umrl 73-letni Britanec, je prispela v Singapur. Za 73-letnika je bil sicer najverjetneje usoden infarkt. Na intenzivni negi v bolnišnici v Bangkoku medtem ostaja 20 poškodovanih, skupno je bilo ranjenih več kot sto ljudi.

PHILADELPHIA - V napadu v tekstilni tovarni v mestu Chester zahodno od Philadelphie v ameriški zvezni državi Pensilvaniji je strelec ubil dve osebi, tri osebe pa so bile ranjene. Osumljenca, ki je po napadu pobegnil, so kasneje aretirali v bližnjem kraju Trainer. Napadalec je zaposlen v tovarni Delaware County Linen, šlo naj bi za spor na delovnem mestu, po katerem se je znesel nad sodelavci.