Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 22. 5. (sreda)

LJUBLJANA - V kampanjo pred posvetovalnim referendumom o uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah je vključenih 12 organizatorjev. Zagovorniki menijo, da bi uvedba preferenčnega glasu volivcem omogočila večji vpliv na izbiro kandidatov, nasprotniki pa se bojijo, da bi prinesla večjo centralizacijo. Za so se izrekli v strankah Gibanje Svoboda, NSi, SD, Levica, Vesna, Zeleni Slovenije, Piratska stranka ter društvi Društvo Mladi Zeleni Slovenije in Društvo Zelena akademija Slovenije. Uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ pa nasprotujejo v SDS, SLS in Stranki mladih - Zelenih Evrope. Stališča organizatorjev referendumske kampanje STA objavlja na posebni spletni strani: sta.si/q3LRM9.