Pregled - evropske volitve 2024, 22. 5. (sreda)

LJUBLJANA - Vojna v Ukrajini traja že več kot dve leti. Rusija je nedavno sprožila kopensko ofenzivo v regiji Harkov, Kijev pa vztrajno spodbuja svoje zaveznike, naj pošljejo dodatno vojaško pomoč. Stranke in liste iz Slovenije, ki sodelujejo na evropskih volitvah, večinsko podpirajo pomoč Kijevu, a ne nujno vojaške, so sporočile za STA. STA odgovore objavlja na posebni volilni strani: sta.si/qYwFxL.

LJUBLJANA - Gibanje Svoboda na družbenih omrežjih te dni objavlja videe svojih kandidatov za evropske volitve, ki sporočajo njihove programske prioritete. Med drugim tudi z nosilko liste Ireno Jovevo. "Noben otrok na tem svetu ne bi smel gledati v nebo in se spraševati, kaj ga čaka. Smrt ali večerja," je sporočila.

LJUBLJANA - V SD so v sklopu kampanje pripravili zvočno verzijo njihovega programa za evropske volitve, kar predstavlja njihovo zavezanost vključevanju vseh državljank in državljanov, posebej slepih in slabovidnih, v demokratične procese, so sporočili. Zvočna verzija programa je na voljo na njihovi spletni strani in vseh platformah za poslušanje podkastov. Sicer pa so v SD v Ljubljani organizirali srečanje s kandidati za evropske poslance in pogovorni večer kandidata in aktualnega evropskega poslanca Matjaža Nemca (SD/S&D), na katerem je bil gost pisatelj, kolumnist, scenarist in režiser Miha Mazzini.

LJUBLJANA/RADOVLJICA/SLOVENJ GRADEC/HRASTNIK - Stranka Levica v Ljubljani nadaljuje kampanjo Varnost, v sklopu katere so na družbenih omrežjih objavili video, v katerem sta kandidata Levice za evropske volitve Nataša Sukič in Luka Mesec njihove plakate dopolnila z napisom Varnost sta blaginja in mir. "Varnost je mir, in ne vojna," je izpostavila Sukič, Mesec pa da varnost pomeni, da vsak lahko pride do svojega stanovanja in da se ne sprašuje, kako bo plačal položnice na koncu meseca. Kandidati Levice so volivce nagovarjali na stojnicah pred Upravno enoto Radovljica in na Trgu svobode v Slovenj Gradcu. V Hrastniku pri športnem parku pa so pripravili Parado učenja z nagovorom Mesca.

KAMNIK/KOMENDA - Mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine s katero se predstavlja kandidatka SDS za evropske volitve Zala Tomašič je dopoldne obiskala Kamnik, popoldne pa se je mudila v Komendi.

LJUBLJANA/DOBROVA/POLHOV GRADEC/HORJUL/ŠENTJOŠT - Potujoča kavarna NSi s kandidatko za evropsko poslanko Mojco Sojar je dopoldne obiskala Ljubljano z okolico, popoldne pa še Dobrovo, Polhov Gradec, Horjul in Šentjošt. Kandidatka Ljudmila Novak pa je z županom Moravč Milanom Balažicem obiskala gradbišče tamkajšnjega doma starejših občanov.

LJUBLJANA/BRUSELJ - Nahajamo se v odločilnih trenutkih zgodovine, ko se zdi, da podpora naprednim okoljskim politikam upada, pred evropskimi volitvami svarijo v Umanoteri. To je pokazala tudi raziskava nevladnikov, v kateri so analizirali glasovalno vedenje poslancev v iztekajočem mandatu. Iz Slovenije so najslabše ocene prejeli evropski poslanci SLS, NSi in SDS, samo evropski poslanci SD in Gibanja Svoboda so dosegli oceno nad 50 od najvišje možnih 100 točk. V luči tega v Umanoteri volivce pozivajo, da od bodočih evropskih poslancev zahtevajo ambicioznejše podnebne in okoljske politike na ravni EU, saj se kar 80 odstotkov zakonodaje s področja okolja sprejme na ravni EU.