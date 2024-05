Na soočenju o pravici do pomoči pri končanju življenja različni pogledi na življenje in umiranje

Ljubljana, 22. maja - Zagovorniki in nasprotniki zakonskega urejanja pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so pred referendumom, ki bo 9. junija, na Televiziji Slovenija soočili argumente. Izrazili so različne poglede na dostojanstvo, pravico, da o svoji smrti odločajo ljudje avtonomno, pa tudi o odnosu družbe do starejših in bolnih.