Stavkajoči sindikati in uprava RTVS podpisali stavkovni sporazum

Ljubljana, 22. maja - Stavkajoči novinarski sindikati in uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so danes podpisali stavkovni sporazum in tako končali skoraj dve leti trajajočo stavko. Uprava RTVS se v sporazumu zavezuje, da bo v dogovorjenih rokih izpolnila stavkovne zahteve, med drugim novinarsko in uredniško avtonomijo ter stabilno in primerno financiranje RTVS.