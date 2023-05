Stavkajoči novinarji na tribuni napovedali vztrajanje za javno RTVS

Ljubljana, 23. maja - Sodelujoči na današnji javni tribuni ob prvi obletnici stavke v okviru Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS so poudarili, da so stavkovne zahteve, med njimi na prvem mestu novinarska in uredniška avtonomija, danes enako aktualne kot pred letom dni. Stavkajoči so zagotovili, da bodo vztrajali, dokler ne dosežejo zadanih ciljev.