Stavkajoči na RTVS razrešitev stavkovnih zahtev pričakujejo do konca maja

Ljubljana, 23. maja - Ob današnji opozorilni stavki na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) predstavniki stavkajočih opozarjajo, da socialnega dialoga z vodstvom ni. Pred zborom delavcev ob 13.15 pred stavbo RTVS so ponovno opozorili na stavkovne zahteve, med katerimi so novinarska avtonomija in dogovor o kadrovski politiki. Razrešitev zahtev pričakujejo do konca maja.