Stavkajočim na RTVS podpora različnih organizacij

Ljubljana, 4. aprila - Stavkajoče na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so danes s 24-urno prekinitvijo dela zaostrili stavkovne aktivnosti, podpirajo različne organizacije. Tako so se med drugim oglasili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije, kjer podpirajo zahteve po uresničevanju javnega interesa in poslanstva RTVS.