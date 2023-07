Vodstvo RTVS in sindikat delavcev radiodifuzije sklenila kolektivni dogovor

Ljubljana, 17. julija - Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije sta minuli četrtek sklenila kolektivni dogovor, so v sporočilu za javnost zapisali na RTVS. Dogovor, ki med drugim predvideva pogodbeno kazen delodajalcu v višini treh do petih bruto plač, je tako sklenjen le z enim od sindikatov na RTVS.