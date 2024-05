Ustavno sodišče zavrnilo zadržanje izvedbe referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 21. maja - Ustavno sodišče je na seji zavrnilo tudi predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti odloka vložili v SDS in NSi. Obenem je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno, so sporočili z ustavnega sodišča.