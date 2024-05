Pregled - šport, 18. 5. (sobota)

TACEN - Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu so domači navijači dočakali prvo slovensko kolajno in to najžlahtnejšo. Za to so na ekipni tekmi poskrbele kajakašice Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, ki so premagale vso konkurenco.

TACEN - Slovenski kajakaš Žiga Lin Hočevar, 16-letni velik up slovenskega slaloma na divjih vodah, je na evropskem prvenstvu za las ostal brez kolajne. V težkih razmerah se je na Savi hrabro spustil v boj z izkušenejšimi tekmeci, a na koncu zasedel četrto mesto, brez dotika vratc je za bronom zaostal 35 stotink sekunde.

VERONA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je v vožnji na čas v 14. etapi dirke po Italiji zasedel drugo mesto in še povišal prednost v skupnem seštevku. Dobrih 31 km dolgo traso od Castiglione delle Stiviera do Desenzana del Garde je sicer pričakovano dobil Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

TALLINN - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi zlate evropske lige v estonskem Rakvereju z 2:3 (23, -15, 20, -17, -11) izgubila s favorizirano Ukrajino. V prvi tekmi turnirja so v petek Slovenke s 3:0 odpravile Estonijo.

DOMŽALE/MURSKA SOBOTA/KIDRIČEVO - Nogometaši Kalcerja Radomelj in Celja so se v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Nogometaši Rogaške so premagali Muro z 2:1 (2:0), nogometaši Aluminija pa so izgubili proti Domžalam z 1:3 (0:3).

DOMŽALE - Košarkarji Krke so v drugi tekmi polfinala lige Nova KBM premagali Kansai Helios s 75:73 (24:21, 44:34, 62:59).

VILNIUS/HAMBURG - Slovenske odbojkarice na mivki so si v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki v okviru pokala narodov potekajo v Vilniusu, s polfinalno zmago proti Estoniji priigrale finale. Slovenski odbojkarji, ki nastopajo v Hamburgu, pa so morali za začetek priznati premoč Angležem.

MARSEILLE - Slovenski jadralec Toni Vodišek se je uvrstil v nedeljske zaključne boje svetovnega prvenstva v formuli kite v francoskem Hyeresu, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

RIM - Prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, je osvojila turnir serije WTA 1000 v Rimu. V finalu je bila boljša od druge tenisačice s svetovne lestvice, Arine Sabalanke iz Belorusije, s 6:2 in 6:3.

BERLIN - Najvišjeuvrščena slovenska igralka golfa na računalniški lestvici Ana Belac zaseda drugo mesto krog pred koncem turnirja evropske serije v Nemčiji z nagradnim skladom 300.000 evrov. V nedeljo si lahko z visoko uvrstitvijo hkrati zagotovi mesto na olimpijskih igrah v Parizu.

BRESCIA - Slovenski strelec Boštjan Maček je na evropskem prvenstvu v trapu v Lonatu v Italiji osvojil bronasto medaljo, a mu ta ni prinesla olimpijskega nastopa. Tega si je zagotovil zgolj zmagovalec, Španec Albert Fernandez.

RADENCI - Anja Fink (Kronos Ljubljana) in Primož Kobe (Krka Novo mesto) sta na državnem atletskem prvenstvu na 21 km ubranila naslova. Na 42. maratonu Treh src v Radencih je bila Fink v polmaratonu skupno tretja s časom 1:17:42 ure, Kobe pa četrti z 1:06:28.

IMOLA - Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), branilec naslova in vodilni v sezoni svetovnega prvenstva formule 1, bo nedeljsko dirko za VN Emilije Romanje v Imoli začel s prvega startnega mesta. V današnjih kvalifikacijah je premagal dirkača McLarna, Avstralca Oscarja Piastrija in Britanca Landa Norrisa.