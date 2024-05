Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 18. 5. (sobota)

LJUBLJANA - Po javnomnenjski raziskavi Ninamedie za Dnevnik bo najuspešnejša stranka na evropskih volitvah SDS, glasovanje za njihovo listo je napovedalo 22 odstotkov vprašanih. Za listo Gibanje Svoboda bi glasovalo 14,2 odstotka, za listo Vesna pa 11,3 odstotka vprašanih. Anketa kaže tudi, da zaradi sočasnih referendumov volilna udeležba ne bo bistveno višja.

RAKEK - Civilna pobuda Aktivno državljanstvo je pripravila okroglo mizo v zvezi s tematiko referenduma o prostovoljnem končanju življenja. Na njej so sodelovali ljubljanska mestna svetnica in zdravnica Tina Bregant, predsednik društva Družinska pobuda Tomaž Merše in strokovna sodelavka iz Ljubhospica Maja Bado.