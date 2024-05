Pregled - evropske volitve 2024, 18. 5. (sobota)

LJUBLJANA - Po javnomnenjski raziskavi Ninamedie za Dnevnik bo najuspešnejša stranka na evropskih volitvah SDS, glasovanje za njihovo listo je napovedalo 22 odstotkov vprašanih. Za listo Gibanje Svoboda bi glasovalo 14,2 odstotka, za listo Vesna pa 11,3 odstotka vprašanih. Anketa kaže tudi, da zaradi sočasnih referendumov volilna udeležba ne bo bistveno višja.

MARIBOR/PTUJ - Kandidati iniciative Glas ljudstva so na terenski EUforiji v Mariboru in na Ptuju spregovorili o pomenu volitev v Evropski parlament, o vplivu politike na ravni EU na življenja ter o pomembnosti glasovanja na volitvah.

MOKRONOG - Kandidat SDS Branko Grims je predstavil svojo knjigo Zmaga dobrega - Vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu.

RADENCI - Svoboda je na Maratonu treh src na stojnici gostila kandidata Mateja Graha in Jureta Lebna.

LJUBLJANA/MURSKA SOBOTA - Na osrednji ljubljanski tržnici se je odvilo srečanje s kandidatoma SD Lucijo Karnelutti in Milanom Brglezom, na ploščadi pri hotelu Zvezda v Murski Soboti pa srečanje s kandidatoma SD Matjažem Nemcem in Aleksandrom Jevškom.

KRANJ/NOVO MESTO/METLIKA/MIRNA PEČ - Na stojnici v Kranju sta se predstavili kandidatki NSi Mojca Erjavec in Katja Berk Bevc. Medtem je potujoči avtobus z ekipo NSi in kandidatko Vido Čadonič Špelič obiskal Novo mesto, Metliko in v Mirni Peči.

CERKNO/KOBARID/TOLMIN - Mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine je kandidatko Zalo Tomašič predstavila v Cerknem, Kobaridu in v Tolminu.

METLIKA - Na prireditvi je v petek zvečer vinjen 20-letni moški napadel nosilca liste SLS za evropske volitve Petra Gregorčiča. V SLS so dejanje najostreje obsodili. Policisti so nasilneža odpeljali v prostore za pridržanje in mu izdali plačilni nalog.