Na posvetu o pravni ureditvi konoplje spregovorili o izzivih trenutne ureditve v Sloveniji

Ljubljana, 16. maja - Pred posvetovalnim referendumom o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo so v Zvezi društev za gospodarsko pravo Slovenije danes organizirali posvet o pravni ureditvi konoplje. Predavatelji so spregovorili o izzivih trenutne ureditve in izpostavili dobre prakse iz Nemčije.