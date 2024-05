Pregled - šport, 9. 5. (četrtek)

KOPER - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v neposrednih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2025 na prvi tekmi v Kopru danes izgubila s Švico s 26:27 (15:12). Moštvi se bosta na povratni tekmi pomerili v nedeljo v Winterthurju.

SIENA - Španec Pelayo Sanchez (Movistar) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Italiji, vodstvo v skupnem seštevku pa je zadržal Tadej Pogačar (UAE Emirates). Luka Mezgec (Jayco-Alula) je zasedel šesto mesto.

BERGAMO/LEVERKUSEN - Nogometaši Atalante in Bayerja iz Leverkusna so se uvrstili v finale evropske lige. Italijani so na povratni polfinalni tekmi doma premagali Marseille s 3:0, Bayer pa je igral 2:2 z Romo. Finale bo 22. maja v Dublinu.

PIREJ - Nogometaši Fiorentine in Olympiakosa so finalisti konferenčne lige. Firenčani so že v sredo v polfinalu izločili Brugge s skupnim izidom 4:3, Grki pa so bili s 6:2 boljši od Aston Ville.

NEW YORK - Nikola Jokić je postal najkoristnejši igralec severnoameriške košarkarske lige NBA po izboru ameriških novinarjev. Za srbskega centra je to tretja nagrada MVP v zadnjih sezonah. Slovenski as Luka Dončić je po sezoni, v kateri je v rednem delu bil najboljši strelec, pristal na tretjem mestu glasovanja. Drugi je bil kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander.

NEW YORK - Košarkarji New York Knicks so dobili tudi drugo tekmo v seriji končnice lige NBA proti Indiani Pacers, slavili so s 130:121 in za uvrstitev v finale na vzhodnem delu potrebujejo še dve zmagi. Naslednji tekmi bosta v Indiani, prva v noči na soboto po slovenskem času.