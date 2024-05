Pregled - svet, 9. 5. (četrtek)

NEW YORK/GAZA - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo dejal, da bodo ZDA Izraelu v primeru obsežne vojaške kopenske ofenzive na Rafo prenehale pošiljati bombe in drugo orožje. Izrael je medtem nadaljeval s smrtonosnim obstreljevanjem skrajnega juga palestinske enklave, od koder beži vse več ljudi. Izraelska vojska je znova ciljala tudi jug Libanona.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je ob 79. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo dejal, da so ruske jedrske sile vedno v pripravljenosti in da Rusija ne bo dovolila nobenih groženj Zahoda. Nagovoril je zbrane na Rdečem trgu, kjer je potekala tradicionalna vojaška parada ob udeležbi več tisoč vojakov in prikazu vojaške opreme. Na paradi je sodelovalo več kot 9000 vojakov in vojaškega osebja, med njimi več kot tisoč tistih, ki so se v zadnjih mesecih bojevali v Ukrajini.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob obletnici konca druge svetovne vojne v Evropi primerjal obrambo njegove države pred rusko agresijo z ukrajinskimi prizadevanji za poraz nacistične Nemčije, pri čemer je opozoril, da bi se lahko zgodovina ponovila v prid Ukrajine. Ukrajina in Rusija sta medtem nadaljevali z medsebojnim obstreljevanjem, v katerem je bilo na obeh straneh meje ubitih več civilistov.

BUDIMPEŠTA - Kitajski voditelj Xi Jinping je začel dvodnevni uradni obisk na Madžarskem, kjer ga je z vojaškimi častmi sprva sprejel predsednik Tamas Sulyok, pred koncem evropske turneje pa je opravil pogovore še s premierjem Viktorjem Orbanom, s katerim sta sklenila vrsto sporazumov. Madžarska je v zadnjih letih že sicer pritegnila številne velike kitajske industrijske in infrastrukturne projekte.

SKOPJE - Na predsedniških volitvah v Severni Makedoniji je v sredo zmagala kandidatka desne opozicijske stranke VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova, ki je po podatkih volilne komisije prejela približno 65 odstotkov glasov. V drugem krogu volitev je premagala dosedanjega predsednika države Steva Pendarovskega iz vrst socialdemokratov, ki je dobil manj kot 30 odstotkov glasov. VMRO-DPMNE je slavila tudi na parlamentarnih volitvah, na katerih je prejela 43,2 odstotka glasov. Za večino v parlamentu bo verjetno morala oblikovati koalicijo z manjšimi partnerji, pogovori pa naj bi se začeli v prihodnjih dneh.

LARNAKA - Iz ciprskega pristanišča Larnaka je izplula tovorna ladja z več sto tonami humanitarne pomoči za civiliste v Gazi, je sporočil tiskovni predstavnik ciprske vlade. Ob tem je pojasnil, da ladja prevaža tovor iz ZDA, Velike Britanije in Cipra ter da bo kmalu prispela v Gazo, kjer naj bi do takrat že bil postavljen pomol, ki ga gradijo ZDA. Zaradi izraelske blokade v Gazo po kopnem zadnje dni ni prispelo novih pošiljk mednarodne pomoči.

ZAGREB - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je izdal sklep o sklicu prve seje sabora za 16. maj, so sporočili iz predsednikovega urada. Milanović je odločitev sprejel po tem, ko si je premier Andrej Plenković po aprilskih parlamentarnih volitvah zagotovil zadostno podporo za sestavo vlade.

WASHINGTON - Republikanski predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Mike Johnson je v sredo zvečer s pomočjo demokratov preživel poskus odstavitve s položaja. Zahtevo za glasovanje o odstavitvi je vložila ena bolj skrajnih republikanskih kongresnic Marjorie Taylor Greene iz Georgie. Zahtevo za glasovanje o odstavitvi Johnsona je vložila, ker je republikanec iz Louisiane konec aprila dal na glasovanje predlog za pomoč Ukrajini, Izraelu in Tajvanu.

EREVAN - V armenski prestolnici je več deset tisoč ljudi protestiralo proti ozemeljskem dogovoru z Azerbajdžanom. Proteste je sprožila nedavna odločitev vlade premierja Nikola Pašinjana o predaji štirih obmejnih vasi v regiji Tavuš vzhodni sosedi. Odnosi med državama so od razpada Sovjetske zveze izjemno napeti, nazadnje pa so se zaostrili po tem, ko je azerbajdžanska vojska septembra lani po več kot 30 letih bojev prevzela nadzor nad večinsko armensko separatistično regijo Gorski Karabah.

MADRID - Druga največja španska banka BBVA je napovedala sovražni prevzem svoje manjše tekmice Banco Sabadell, potem ko je vodstvo slednje v minulih dneh zavrnilo novo ponudbo o povezovanju bank. Skupna banka bi postala ena večjih evropskih bank, a španska vlada združitvi nasprotuje, saj da je prevzem v nasprotju s španskimi interesi in bi lahko prinesel ukinitev številnih delovnih mest.

TALLAHASSEE - Najmlajši sin nekdanjega predsednika ZDA Barron Trump bo eden od floridskih delegatov na nacionalni konferenci republikanske stranke julija letos v Milwaukeeju. Sin Melanie in Donalda Trumpa bo 17. maja zaključil srednjo šolo, doslej pa se ni veliko pojavljal v javnosti. Predsednik floridske republikanske delegacije na konvenciji, kjer bodo Donalda Trumpa uradno potrdili za predsedniškega kandidata stranke, bo Eric Trump.

TEHERAN - Priznanega iranskega filmskega ustvarjalca in zmagovalca Berlinala 2020 Mohamada Rasulofa so po navedbah njegove obrambe v Iranu obsodili na večletno zaporno kazen in bičanje. Obramba je v sredo na enem od družbenih medijev objavila, da je sodišče v Teheranu 52-letnika obsodilo na osem let zapora, od katerih jih bo moral odslužiti najmanj pet.