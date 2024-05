Sindikat delavcev prometa in zvez opozoril na neplačevanje poklicnega zavarovanja

Ljubljana, 7. maja - Sindikat delavcev prometa in zvez je zaradi neukrepanja na inšpektorat za delo naslovil uradno prijavo delodajalcev v panogi cestnega tovornega prometa, ki svojim zaposlenim ne plačujejo poklicnega zavarovanja. Sindikat upa na hitro ukrepanje inšpektorata in ocenjuje, da so vozniki in država letno oškodovani za 30 milijonov evrov.