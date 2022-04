Vozniki avtobusov dosegli pravico do poklicnega zavarovanja

Ljubljana, 22. aprila - Skoraj deset let potem, ko so jim delodajalci prenehali plačevati poklicno zavarovanje, so vozniki avtobusov v javnem potniškem prometu dosegli, da se jim ta pravica ponovno prizna. Več tožbenih zahtevkov, ki jih je vložil Sindikat delavcev prometa in zvez, je pravnomočno zaključenih v korist voznikov, pri preostalih pričakujejo enak rezultat.