Sindikat avtoprevoznikom očita izsiljevanje

Ljubljana, 21. maja - Prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), s svojimi zahtevami in napovedmi protestov po mnenju Sindikata delavcev prometa in zvez izsiljujejo vlado. Strinjajo se, da je panoga utrpela škodo, a opozarjajo, da je to panoga z eno najnižjih povprečnih plač in številnimi kršitvami delavskih pravic.