Sindikat opozarja na nevzdržne razmere za voznike avtobusov

Koper, 29. julija - Sindikat voznikov avtobusov Slovenije opozarja na nevzdržne razmere za delo voznikov avtobusov. Kljub stavki leta 2017 se ni zgodilo nič za njihovo bolj varno delo in spodobno plačilo, pravijo in resornega ministra sprašujejo, "ali se bo res moralo zgoditi tisto najhujše", da se bo zganil in ukrepal, da vozniki ne bodo tako obremenjeni.