Sodišče prikimalo voznikom avtobusov glede plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje

Ljubljana, 26. novembra - Ljubljansko delovno in socialno sodišče je v sporih sindikata voznikov avtobusov s podjetjema Arriva in Nomago glede plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje obakrat prikimalo prvemu. V sindikatu so kritični do pristojnih državnih organov, ki delodajalcev ne sankcionirajo. Napovedujejo, da bodo tožbene zahtevke vlagali tudi v prihodnje.