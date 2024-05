SAZU med podpisnicami predvolilnega poziva k podpori znanosti in inovacijam

Ljubljana, 6. maja - Evropske akademije znanosti in sorodne akademske ustanove so danes naslovile javno pismo kandidatom in kandidatkam pred junijskimi volitvami v evropski parlament. V njem poudarjajo pomen izobraževanja, znanosti in inovacij za moderno Evropo blagostanja, so sporočili iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki je ena od 27 podpisnic.