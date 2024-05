V srednjih šolah se v torek začenja splošna matura, v osnovnih nacionalno preverjanje znanja

Ljubljana, 6. maja - S pisanjem eseja iz maternega jezika se bo v torek začela splošna matura. K prvemu delu izpita se je prijavilo 6747 kandidatov. S testom iz slovenščine pa se bo v 6. in 9. razredu začelo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v osnovni šoli. To bo letos opravljalo 22.315 šestošolcev na 498 šolah in 21.129 devetošolcev na 489 šolah.