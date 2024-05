Zagovornik za usposabljanje pedagoškega osebja o varstvu pred diskriminacijo

Ljubljana, 3. maja - Zagovornik načela enakosti je delovni skupini za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 podal več priporočil. Svetoval jim je, naj bo besedilo programa skladno tudi s protidiskriminacijsko zakonodajo, in priporočil poučevanje šolajočih in usposabljanje pedagoškega osebja o varstvu pred diskriminacijo.